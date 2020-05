Calciomercato Juventus, Pjanic verso il Barcellona: via libera all’affare

Calciomercato Juventus: Pjanic-Barcellona in estate

Calcio Mercato Juventus Pjanic | | Il mercato di Serie A accelera sempre di più, e le big del nostro campionato continuano a portare avanti diverse operazioni in vista dell’estate. La Juventus in particolare vorrebbe andare a puntellare diversi reparti, uno su tutti quello di centrocampo, dove è possibile che ci possa essere qualche cessione. Tra tutte quella di Pjanic, il quale ha vissuto un ultimo tratto di stagione abbastanza negativo.

Il suo minutaggio è calato drasticamente, e nonostante ad inizio campionato sia stato un punto di riferimento, la sensazione è che qualcosa con Sarri si sia rotto. Ecco perchè il bosniaco può davvero partire, e magari verso il Barcellona: i blaugrana hanno dato il via libera per l’affare, Pjanic è un profilo che piace e al quale si punterà seriamente in estate. A riportare la notizia AS.

News Juventus: Pjanic via, i bianconeri puntano Arthur

Pjanic con molte probabilità lascerà Torino a fine stagione, e intanto il Barcellona prepara l’assalto. I bianconeri sono disposti a lasciar partire il proprio centrocampista, ma a patto che ci sia un’offerta valida, magari con una contropartita. Il giocatore più interessante e cercato è Arthur, centrocampista brasiliano molto giovane e con ottime prospettive. In questo caso però il club spagnolo sembrerebbe aver fatto muro, così come lo stesso giocatore su un suo trasferimento. Lo scambio però può avvenire lo stesso, c’è ancora fiducia.