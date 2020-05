Calciomercato Juventus: per Werner è derby d’Italia

Ultime Juventus, Timo Werner può arrivare in Italia. Come riportato da Tuttosport, l’attaccante vorrebbe lasciare la Germania per giocare in un altro campionato.

Su di lui ci sono Juventus e Inter. I due club sono pienamente in corsa per ingaggiare uno degli obiettivi più scintillanti che il mercato offre in tempi di Coronavirus. La pandemia ha scoraggiato il Liverpool, che molto ha già investito negli ultimi anni.

Klopp teme di minare gli equilibri perfetti che regnano tra Salah, Firmino e Mané. A corredo, il fatto che sia stato lo stesso Werner a scansare il corteggiamento del Bayern suona come un assist alquanto succulento per le italiane: «Lo stimolo di andare all’estero mi stuzzica di più di un trasferimento all’interno della Bundesliga».

E così i due club italiani sono partiti alla caccia della punta: tanto Fabio Paratici quanto Beppe Marotta hanno pensato bene di cementare incontrando i suoi procuratori. Il tutto con il placet del Lipsia a cui, come sottolineato dal ds Oliver Mintzlaff, interessa soprattutto che «Werner non sia venduto a una cifra inferiore al suo valore di mercato».

Ultime Juve: asta aperta, l’effetto Ronaldo paga

L’asta è cominciata. La Juventus, in tal senso, può offrire al ragazzo l’opportunità di fare coppia con Cristiano Ronaldo. Paratici sa che dovrà sostituire Higuain ma, prima di pensare ai colpi in entrata, dovrà liberarsi degli ingaggi pesanti.

L’Inter dovrà trovare un sostituto all’altezza di Lautaro Martinez, unica condizione per cui Antonio Conte potrebbe dare il via libera alla cessione e per arrivare a Werner serve incassare.