Calciomercato Juventus: Icardi nel mirino, pronti 50 milioni

Calciomercato Juventus: Icardi, Paratici valuta l’argentino 50 milioni

Calcio Mercato Juventus Icardi | La Juventus continua il suo calciomercato, e lo fa pensando in grande alla prossima stagione, quando con molte probabilità serviranno altri rinforzi per alzare ancora una volta l’asticella. La squadra di Sarri è molto lunga e competitiva, ma la sensazione è che qualcosa potrebbe cambiare, e di parecchio. Specie in attacco si preannuncia un colpo importante, con una situazione molto incerta riguardante il futuro di Higuain. Andrà presa una prima punta forte e da tanti gol stagionali, e nelle ultime settimane si era vociferato parecchio il nome di Mauro Icardi.

L’argentino resta un grande obiettivo per la squadra bianconera, che continua a seguirlo da diverso tempo. Paratici avrebbe intenzione di sferrare un assalto importante, e valuta l’argentino circa 50 milioni di euro. Una cifra più bassa rispetto a quella dettata dal suo prezzo di riscatto: 70 milioni. Questa la notizia riportata da cm.it.

Icardi-Juventus: ci sono i contatti, colpo possibile

La Vecchia Signora prepara l’assalto a Icardi, ma la sensazione è che l’offerta non sarà abbastanza soddisfacente per nessuno. La Juventus non ha intenzione di mollare la presa, e anzi comincia a trattare con Leonardo. Ci sono stati già dei contatti importanti, questo il quadro completo riportato dalla nostra redazione.