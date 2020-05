Calciomercato Inter: Pogba può arrivare grazie a Zhang

Calciomercato Inter: Pogba non è solo un sogno

Mercato Inter Pogba | L’Inter sfida ancora la Juventus questa volte per Paul Pogba. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo l’asta a gennaio Kulusevski, e la prossima per Federico Chiesa, i due club continueranno su questo motivetto per tutta l’estate.

Non c’è da stupirsi, dunque, se nelle liste delle due società compaia anche il nome di Paul Pogba. Il francese non è mai davvero uscito dai radar bianconeri. Ma se la mossa la facesse l’Inter di Conte riportato il calciatore che aveva fatto esplodere in Italia?

In realtà l’Inter ha bisogno di un colpo top a centrocampo. L’ha messo in preventivo, non è bastato Eriksen e non sono sufficienti Sensi e Barella a rassicurare Conte in quel reparto. C’è bisogno di un giocatore, possibilmente fisico, che garantisca anche tante reti.

Insomma, Pogba è il profilo tecnico ideale. Ad oggi l’affare è fattibile ma Marotta, che Pogba lo portò alla Juve un’estate del 2012, sa che non sarà facile convincere le parti.

Calciomercato Inter: decisivo Zhang

Oggi c’è una questione di ingaggio che andrebbe aggirata. Pogba guadagna a Manchester 15 milioni di sterline, quasi 17 milioni di euro. Stipendio fuori portata per la casse nerazzurre ma il suo contatto è fino al 2021 ed in Italia c’è il Decreto Crescita.

Inoltre Steven Zhang vive con fastidio il fatto di essere distante dalla Juventus, che ha in testa un avvicinamento non troppo morbido per questo vorrebbe un colpo per far rumore.