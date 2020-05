Calciomercato Inter, il fratello di Giovinco: “Conte e Marotta lo stimano, sarebbe bello”

Calciomercato Inter, senti Giovinco jr: “Vederlo all’Inter riaccenderebbe la mia passione per i colori nerazzurri”

Calciomercato Inter – Giovinco | E’ stato tanto tempo lontano dall’Italia e dalla nostra Serie A, la ‘formica atomica’ Sebastian Giovinco. Sarebbe arrivato il momento di tornare, dopo aver vestito le maglie prima del Toronto in Major League Soccer e poi dell”Hilal in terra araba. Cinque anni lontano dall’Italia che, ora, potrebbe rappresentare il suo futuro. Le voci su Sassuolo e Parma non si placano, con il calciatore che potrebbe riapprodare proprio ai crociati, lì dove ha ben fatto per un paio di anni. Ma occhio, perché oltre alla formazione emiliana, potrebbe spuntare una big e non parliamo di un ritorno alla Juventus. Il riferimento è tutto all’Inter, come annunciato dallo stesso fratello del calciatore della società saudita. Giuseppe Giovinco, fratello di Sebastian, ha rilasciato alcune interessanti parole sul futuro dell’ex Juventus.

Ultime Inter, Giovinco stimato da Conte e Marotta: parola del fratello Giuseppe

Attraverso una diretta Instagram tenutasi con il giornalista Nicolò Schira, il fratello di Giovinco e centrocampista del Ravenna ha svelato alcune cose della ‘formica atomica’, in chiave calciomercato: “Non conosco la sua posizione attualmente, perché ha cambiato da poco agente. Quando parlo con lui, il calcio è l’ultimo degli argomenti. Se dovesse arrivare la possibilità di un ritorno in Italia, lui la prenderà sicuramente in considerazione. Parliamo pur sempre dell’Italia. Inter? Facciamo due più due… Marotta e Conte sanno chi è Seba e sicuramente lo stimano. Se dovesse poi scegliere di vestire i colori nerazzurri, mi riporterebbe ad appassionarmi all’Inter…”