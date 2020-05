Calciomercato Brescia: ecco dove giocherà Balotelli

Ultime Brescia, il futuro di Balotelli non è scritto. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, le due stelle delle Rondinelle rischiano di veder stravolto il proprio futuro.

Mario Balotelli e Sandro Tonali potrebbero non scendere più in campo con la squadra di Cellino, per motivi differenti.

Per l’attaccante a Brescia c’era tutto per rilanciarsi. Eppure la sua annata è stata il solito esempio di incostanza: picchi e prodezze, cali e cartellini.

Il suo contratto prevede il rinnovo in caso di salvezza, altrimenti liberi tutti. Il feeling con Massimo Cellino è ai minimi termini visto che il presidente ha detto che i suoi comportamenti sono motivo di «imbarazzo».

Ora come ora tutti si chiedono se tornerà in campo, nell’eventualità di una ripresa ravvicinata del campionato, lui che due mesi fa era stato fra i primi a dire di volersi fermare di fronte alla pandemia.

Mercato Brescia: Balotelli sogna ancora una chiamata di Mancini

Balotelli, questo è certo, sogna la Nazionale. Il commissario tecnico Roberto Mancini, che l’ha visto crescere, gli ha lasciato sempre la porta aperta ma per conquistarsi il biglietto per Euro 2021 dovrà giocare in Serie A e dimostrare di essere ancora utile alla causa non solo azzurra.