Il bollettino della Protezione Civile di oggi domenica 3 maggio

L’ultimo aggiornamento della Protezione Civile prima della Fase 2 della lotta al coronavirus: tra pochi minuti saranno aggiornati i dati dell’epidemia in Italia.

Fase 2, i dati della Protezione Civile di oggi

Oltre che per l’emergenza sanitaria, in questo momento si guarda ai dati della Protezione Civile anche per rispondere ai quesiti di tipo economico-sociale. Visto il calo costante della pressione sulle strutture sanitarie infatti, si fa sempre più imperante l’esigenza di trovare una soluzione per riavviare anche l’economia del paese (mondo del calcio compreso).

Dopo settimane dall’inizio dell’emergenza, anche il numero delle vittime comincia a calare in misura considerevole: nelle ultime 24 ore sono state purtroppo 174 le persone decedute a causa del covid-19 (ieri erano state oltre 400, il calo è forte). Ad oggi in terapia intensiva si trovano 1501 persone, 38 in meno rispetto a ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 17242 persone, -115 rispetto a 24 ore fa.

I numeri della lotta al Covid-19

Gli attualmente positivi in Italia sono 100.179: anche questo dato è in calo (-525), la speranza è tornare presto al di sotto delle 6 cifre. Numeri che chiramente vanno letti alla luce del numero dei tamponi effettuati: oggi ne sono stati fatti 44.935 (ieri 55.412). Il risultato è 1 positivo ogni 32,4 test effettuati, con una percentuale quindi del 3,1%, in linea con gli ultimi giorni.

Dal punto di vista dei nuovi contagi, è ancora la Lombardia la regione più colpita, con 526 nuovi positivi (il 37,8% dei contagiati).