Ultime Sassuolo, la società Emiliana è la prima squadra che torna a svolgere gli allenamenti

Ultime Sassuolo – Allenamenti 4 maggio | E’ giunto il comunicato ufficiale da parte dell’US Sassuolo, che dichiara apertamente la decisione di riprendere gli allenamenti al centro tecnico. I calciatori, sui campi del Mapei Football Center, potranno recarsi autonomamente per cominciare a muovere i primi passi sul campo dal gioco. Una decisione forte, perché è la prima presa di posizione da parte di un club di Serie A, in via ufficiale, di ripartenza. Erano arrivate le ordinanze sul decreto, da parte della regione dell’Emilia Romagna e non solo, anche della Campania. Adesso, ad effetto domino, potrebbero arrivare i comunicati delle altre società in sede in Emilia e anche della SSC Napoli, dopo le parole del governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, in merito alla ripresa degli allenamenti. Di seguito, il comunicato ufficiale del Sassuolo.

News Sassuolo, primi passi verso la ripartenza: il comunicato ufficiale dei neroverdi

Quella che segue è la nota ufficiale apparsa sul sito del club neroverde. Il Sassuolo riprenderà le proprie attività, ritrovando il proprio organico in allenamento al partire dal prossimo 4 maggio. Ecco uno stralcio del comunicato ufficiale: “U.S. Sassuolo Calcio comunica che, a partire da lunedì 4 Maggio, sarà concesso ai calciatori professionisti di U.S. Sassuolo Calcio l’utilizzo dei campi del Mapei Football Center per sedute individuali facoltative. Sarà consentito agli atleti esclusivamente l’accesso ai campi, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, mentre resteranno interdetti gli accessi alla struttura del Centro Sportivo (spogliatoi, palestre, uffici)”.