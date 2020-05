Ultime Napoli, lunedì riprendono gli allenamenti: l’annuncio di De Luca

Ultime Napoli: De Luca da il via alla ripresa

Ultime Napoli De Luca | L’Italia è ancora soggiogata dalla pandemia, e in queste ultime settimane si è parlato tantissimo della famosa Fase 2, tanto attesa e che a breve avrà finalmente il proprio inizio. Tantissimi quesiti ci siamo posti anche per quanto riguarda la ripresa delle attività sportive, le quali fanno fatica ad intravedere un barlume di speranza. Nelle ultime ore è però arrivata una bella notizia per il Napoli, ed in particolare proprio sulla questione allenamenti. A dare l’annuncio ci ha pensato il Governatore della Campania, De Luca. Ecco le sue parole riportate da cm.com:

“Il Napoli Calcio ha già comunicato al Governo il paerere favorevole della Regione per il ritorno ai campi d’allenamento, ovviamente a patto che si rispettino tutte le norme di tutela sanitaria. Per correttezza la nostra Regione ha comunicato in maniera preventiva questa valutazione al Governo, in modo da riprendere già da lunedì”

Serie A: allenamenti, non tutte ripartono

Il Napoli è pronto a riprendere le sedute di allenamento, ma lo stesso non si può dire per tutte le altre squadre. In particolar modo le regioni più colpite stanno facendo fatica a programare in vista del futuro, ed è il caso di due club: Parma e SPAL, ecco la notizia.