Ripresa Serie A, Spadafora sulla ripresa degli allenamenti di calcio in Italia

Ultime Ripresa Serie A Spadafora allenamenti lettera comitato scientifico | Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, aveva annunciato nelle ultime ore i bonus in arrivo per il mondo del calcio. L’Italia resta in emergenza Coronavirus e il calcio italiano ancora non sa che fine farà. Intanto, sono in arrivo bonus da 600 euro per i collaboratori sportivi. Un aiuto importante per tutti gli addetti ai lavori. Ma non finisce qua. Perché il ministro Spadafora, dopo giorni di scontri con la Lega per la ripresa agli allenamenti e al campionato, ora si muove in aiuto del calcio italiano e scrive una lettera al comitato tecnico scientifico della Protezione Civile.

Serie A, Il ministro Spadafora scrive al Comitato tecnico scientifico: “Valutate allenamenti individuali”

Come riportato dall’Ansa, Il ministro per lo sport, Vincenzo Spadafora, ha scritto nelle ultime ore una lettera al comitato tecnico scientifico della Protezione Civile. Il Ministro ha ribadito la volontà di poter riprendere da parte di tutto il mondo del calcio. Già tante ordinanze regionali hanno dato il via libera per la prossima settimana a molti club di Serie A. Intanto, gli sport individuali hanno avuto il loro ok per la ripresa e ora il Ministro Spadafora si schiera a favore del calcio e chiede al comitato tecnico scientifico della Protezione Civile che anche gli sport di squadra possano riprendere il loro cammino iniziano dagli allenamenti di squadra.