Oroscopo di oggi 2 maggio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo sabato.

Oroscopo Paolo Fox 2 maggio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Venere favorevole, è per questo che in coppi vivrai cose migliori in questi giorni. Finalmente metterai da parte alcuni contrasti vissuti, il consiglio è di smettere di essere contrastante.

Toro. Periodo di recupero, in amore vanno a migliorare le cose. Qualche malumore è ancora nell’aria, ma vedrai che con un po’ di pazienza, questa situazione cambierà definitivamente.

Gemelli. Situazioni di tensioni vissute all’interno della tua situazione amorosa, difficile ritrovare armonia così. Concentrati, nel frattempo, sui tuoi progetti più importanti: non puoi proprio distrarti adesso.

Cancro. Periodo di ripartenza, e parlo di lavoro. Dopo un periodo veramente difficile, cominci a vedere la luce in fondo al tunnel. Alcune insicurezze però, in amore, ti tormentano.

L’oroscopo di Paolo Fox prevede un miglioramento evidente sul lavoro: adesso cominci a ripartire. In amore, invece, ci sono ancora delle insicurezze che ti tormentano: forse stai pensando a qualcuno lontano oppure una storia passata potrebbe ricomparire nei prossimi giorni.

Leone. Evita le polemiche e le discussioni, tutta l’attenzione dovrà essere concentrata sui tuoi progetti e sul tuo lavoro. Le stelle saranno dalla tua parte.

Vergine. Luna favorevole, ma lo stress non mancherà. Il consiglio è quello di ritrovare la calma, attraverso quelle cose che ti fanno sentire meglio. Ad esempio, un po’ di tempo dedicato al partner, ti aiuterà a venirne fuori.

Oroscopo Paolo Fox 2 maggio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Sabato positivo, nuove chance lavorative. Per quel che concerne i sentimenti, invece, ci saranno dei passi importanti. Le coppie verranno aiutate dal cielo, finalmente verranno chiusi definitivamente i problemi vissuti in quest’ultimo periodo.

Scorpione. Dal 13 maggio la situazione economica cambierà. Un po’ di pazienza, continua a stringere i denti dopo averlo fatto per questi due lunghi mesi. Non riversare le tue ansie nella vita di coppia.

Sagittario. Giornata complessa, ma l’influsso di Venere ti aiuterà nei sentimenti. La Luna, invece, è in opposizione. Dunque ecco, le discussioni non mancheranno all’interno delle coppie, ma i sentimenti spegneranno il nervosismo. Un po’ di pazienza e ne verrete fuori.

Capricorno. Cerca la serenità, ne hai bisogno in particolar modo per quel che concerne l’amore. E’ il momento di avanzare nuove conoscenze, gettati in quelle che sono le esperienze sentimentali, senza startene troppo sulle tue.

Acquario. Le stelle indicano che domani sarà un giorno da dedicare al riposo. E’ il momento per sfruttare a tuo vantaggio un giorno di riposo per ripartire. Apriti alle relazioni, riprendi a vivere.

Pesci. Giornata molto particolare, dovrai fare molta attenzione, perché è ciò che indica il cielo odierno. I dubbi sulla persona amata ti faranno vivere momenti destabilizzanti, invece di chiedere chiarezza alla stessa persona, chiedila a te stesso.