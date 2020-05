Notizie Roma, arrestato il fratello di Pastore

Arrestato Juan Manuel Pastore, fratello del trequartista della Roma, Javier, per aver violato la quarantena.

Ultime Roma, nei guai il fratello di Pastore

In questi giorni sulla stampa ci sono state molte storie di persone che sono state sanzionate per aver violato la quarantena. Tra queste non ci solo quelle di tanta gente comune, ma c’è anche quella di Juan Manuel Pastore, fratello del trequartista della Roma. Una vicenda che era stata resa nota dal portale argentino “El Diario Paz“, che lo scorso 31 aprile ha annunciato l’arresto del 27enne a Cordoba per aver violato la quarentena, durante un controllo della polizia sulla Route 38. La sanzione era scattata perchè a differenza di sua sorella Lorena, che era in auto con lui, non aveva il permesso per circolare. Dopo aver trascorso due ore nella stazione di polizia, il fratello di Pastore è stato rilasciato ed è tornato a casa.

Jovic e gli altri: tutti i calciatori che hanno violato la quarantena

A destare particolare scalpore sono state le storie che hanno come protagonista un giocatore. Il primo caso è stato quello del giocatore del Real Madrid, Jovic, per aver volato in Serbia per partecipare al compleanno della sua fidanzata. Il giocatore rischia di pagare una multa da 1.275 euro agli arresti domiciliari o tre anni di carcere. In Inghilterra, invece, ci sono stati ben tre casi. L’attaccante dell’Everton, Moise Kean (al centro del mercato per un suo ritorno in Italia) e il giocatore del Manchester City Walker, hanno violato la quarantena per partecipare a una festa. Il capitano dell’Aston Villa Jack Grealish aveva fatto un incidente con la sua auto.