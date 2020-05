Juventus, Paratici: “Prossima stagione con le stesse squadre, è una possibilità”

Notizie Juventus: Paratici parla del futuro del mercato

Notizie Juventus Paratici | Il mondo del calcio è attualmente fermo, e ad appare difficile fare una previsione sulla ripresa dei vari calendari. Soprattutto la Serie A ha subito uno scossone senza precedenti, e ciò che cambierà maggiormente potrebbe essere il mercato. L’eventuale slittamento delle competizioni andrebbe infatti a gravare parecchio sulla prossima finestra estiva, stravolgendo le certezze che in tutti questi anni abbiamo avuto. A parlare della situazione attuale e ad ipotizzarne il futuro ci ha pensato Paratici, ds della Juventus. Queste le sue parole rilasciate in un’intervista a Sky Sport:

“Il prossimo mercato sarà molto elastico, ogni giorno cambiano le cose a seconda di quello che ci comunicano con il bollettino. Si cambia spesso idea, anche sulla questione ripresa allenamenti. Possibile che la prossima stagione si giocherà con le stesse squadre”.

Serie A: dubbi su mercato e ripresa del campionato

Lo scenario in Italia è ancora parecchio instabile, e nonostante i dati giornalieri evidenzino un netto miglioramento, ad oggi sembra difficile che tutto possa tornare come prima. Il mercato estivo rischia di saltare, e anche il campionato non è detto che venga terminato come di solito. Questa la clamorosa ipotesi di cui si è vociferato negli ultimi giorni.