Notizie Juventus, Matuidi torna a parlare del Coronavirus: “E’ stato uno shock per me”

Notizie Juventus – Matuidi sul Coronavirus | E’ stato tra i primi calciatori ad essere stato contagiato dal virus che sta mettendo KO il nostro Paese. Blaise Matuidi ha rilasciato una nuova intervista, all’interno della quale racconta la sua esperienza diretta con il Coronavirus. Una situazione scioccante, a detta dello stesso centrocampista francese. Il campione del Mondo può dire di aver superato finalmente la malattia, perché l’ultimo tampone è risultato negativo, precisamente il 15 aprile. Però ecco, lo shock è ancora vivo, alcune paure non vanno via, per stessa ammissione del giocatore. Di seguito, le sue parole in merito alla sua esperienza.

News Juventus, la paura di Matuidi: le parole del centrocampista francese

“E’ stato un incubo” dice Blaise Matuidi, in occasione dell’intervista concessa ai microfoni di Bros Stories, su YouTube. Sul canale è intervenuto in diretta assieme a Medhi Benatia, suo ex compagno di squadra alla Juventus. Ha parlato della sua esperienza al momento del contagio e della sua guarigione: “Sinceramente è stata veramente difficile. Quando ho scoperto la positività al Coronavirus sono entrato in psicosi, perché cerchi sempre di tenere lontane le persone, hai paura di tutto. Non uscivo più di casa, bisogna essere forti in queste situazioni. Ci vorrà tempo”. E, a proposito del tempo, parla anche di come si tornerà a vivere: “E’ stato veramente un periodo difficile per me, ma lo è ancora oggi per tutto il mondo. Voglio solo che tutto questo finisca presto… Mi chiedo quando torneremo alla normalità e cosa succederà al calcio”.