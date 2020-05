Otto anni fa il Real Madrid conquistava il suo trentaduesimo titolo nella Liga. Per celebrare l’importante avvenimento, il quotidiano spagnolo Marca, ha intervistato l’allenatore dell’epoca Josè Mourinho, oggi alla guida del Tottenham.

La carriera e i ricordi di Mourinho

L’allenatore portoghese mostra tutto il proprio orgoglio per quel titolo, anche se non lo considera come il punto più alto della sua carriera: “E’ molto difficile stabilirlo. Quel successo è speciale perchè abbiamo interrotto il dominio del Barcellona. I record conquistati lo hanno reso più interessante. Non è un semplice titolo, ma un evento storico”.

In quella rosa la stella era Cristiano Ronaldo, ma il tecnico portoghese ha spiegato che il successo è stato raggiunto grazie alla forza del gruppo: “Cristiano Ronaldo? Non mi piace parlare dei singoli. Ogni giocatore era importante perchè aveva un ruolo chiaro all’interno della squadra. Callejon e Granero, ad esempio non erano titolare ma sono stati importanti.Quella squadra meritava di vincere Liga e Champions”.

Una carriera ricca di successi che lo ha visto protagonista, anche in Italia e in Inghilterra: “Sono l’unico ad esserci riuscito. Ho realizzato il mio desiderio di vincere in questi tre Paesi. Mi accusano di essere un ‘difensivista’, ma devono stare zitti perchè ho scritto la storia”.

Mourinho: “Il calcio a porte chiuse non esiste”

Chiosa finale dedicata alla ripresa dei campionati: “Il calcio mi manca, ma dobbiamo avere pazienza. Sto guardando molte partite per studiare gli avversari. La ripresa sarebbe una cosa positiva per la Premier League e per il calcio in generale. Il calcio non sarà mai a porte chiuse perchè ci sono le telecamere. Di conseguenza milioni di tifosi ci guarderanno. Uno stadio vuoto non sarà mai completamente vuoto”.