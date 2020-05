Notizie Inter, Lukaku: “Avevo la rabbia del Mondiale, qui sono in missione”

L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku è intervenuto in una diretta sui canali di Bleacher Report, commentando il suo umore quando ha accettato il trasferimento in Italia.

Ultime Inter, le parole di Lukaku

Una bestia furiosa dopo una cocente sconfitta. Questo era Romelu Lukaku l’anno scorso, dopo una finale dei Mondiali soltanto sfiorata ed un’altra annata difficile al Manchester United. “Quando abbiamo perso in semifinale contro la Francia, non me ne ero ancora reso conto. Ero in un mondo tutto mio. Il dolore è arrivato soltanto un mese dopo, quando ho visto tutti i video. Allora mi sono ritrovato al buio. Eravamo così vicini, da lì è cominciato un anno molto difficile per me“. Infatti nella sua ultima stagione a Manchester è finito progressivamente sempre più indietro nelle rotazioni di Solskjaer.

Il passaggio all’Inter però lo ha portato alla rinascita: “Quando sono andato all’Inter, avevo molta rabbia repressa a causa della Coppa del Mondo. Qui mi sono rilanciato, ero un uomo in missione.”

Mercato Inter, chi sarà il compagno di Lukaku la prossima stagione?

Se sul belga non ci sono dubbi (è al centro del progetto di Conte, che ha fatto carte false per averlo), restano gli interrogativi a proposito del suo compagno di reparto. El Toro Lautaro è anche lui stimato dal tecnico nerazzurro, ma il pressing del Barcellona si fa sempre più costante ed intenso. Ecco perché Marotta è al lavoro e, oltre a portare un attaccante di peso, sta provando anche a convincere uno dei compagni di Nazionale di Lukaku a firmare: parliamo ovviamente di Dries Mertens, in scadenza con il Napoli. E chissà che la rabbia per il Mondiale, condivisa, non possa rivelarsi vincente…