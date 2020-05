News Milan, Ancelotti consiglia: “Non abbiate paura di un allenatore straniero, ma degli allenatori scarsi”

News Milan – Ancelotti | Torna a parlare di calcio italiano, ma non del Napoli. La sua esperienza recente al club partenopeo, è forse una delle pagine meno belle della sua gloriosa carriera. Stiamo parlando di Carlo Ancelotti, fautore del grande Milan che ha raggiunto picchi elevatissimi in Europa nel corso della sua permanenza rossonera. E’ l’amato allenatore che, ancora oggi, parla con affetto dei colori rossoneri. Lo ha fatto anche nell’intervista rilasciata a Carlo Pellegatti, voce storica delle telecronache milaniste di sempre, pubblicata in diretta sul suo canale Instagram. L’attuale tecnico dell’Everton parla del futuro rossonero, dichiarando e consigliando apertamente al Milan di non aver “paura” degli allenatori stranieri. Di seguito, le sue parole, dirette alla società milanista e ai tifosi rossoneri.

Ultime Milan, le parole di Carlo Ancelotti

E’ stata una giornata piacevole per quei tifosi milanisti che hanno ricordato, con esattezza, la storica semifinale di Champions League di tredici anni fa, in cui la squadra allenata da Carlo Ancelotti, conquistava la finale. La sfida con il Manchester United che avrebbe portato a quella finale di Atene, segnando così la storia del club milanista. Ed è proprio di questo che parla il tecnico di Reggiolo, di un Milan che deve tornare ai vertici del campionato italiano e dell’Europa, indicando la via da seguire sugli allenatori: “Spaventarsi di un allenatore straniero, non serve a niente. Al Milan devono aver paura di quelli scarsi. Fortunatamente hanno scelto quelli bravi, ma la cosa migliore di un allenatore è avere una grande società alle proprie spalle, solida”. E su Rangnick: “Non lo conosco molto, so solo che è uno a cui piaceva il gioco di Sacchi. L’ho incontrato quando ero al Bayern”.