News Bologna, ritorno in campo per gli allenamenti: ora è anche ufficiale

News Bologna – Allenamenti | Ha scatenato un effetto domino ipotizzabile, nel corso del pomeriggio, la società Emiliana del Sassuolo. Sì, perché i neroverdi hanno tuonato, attraverso un comunicato ufficiale, sulla ripresa degli allenamenti. Il Sassuolo tornerà ad allenarsi dal prossimo 4 maggio in poi, così come stabilito dalla regione dell’Emilia Romagna che, nei giorni scorsi, aveva dato il via libera. Non ascoltate dunque le richieste del Ministro allo Sport, Vincenzo Spadafora, sulla cautela per via dell’emergenza. Chiaro è che le società, pronte al ritorno in campo, lo faranno nella massima sicurezza, come annunciato dallo stesso club dei felsinei nella nota ufficiale. Di seguito, ecco quanto annunciato dal club del Bologna.

Ultime Bologna: il comunicato ufficiale sulla ripresa degli allenamenti

E’ il secondo club di Serie A (in totale sono 4 in Emilia Romagna che potranno) ad annunciare la ripresa degli allenamenti, in via ufficiale dal 5 maggio in poi. Un giorno in più rispetto al Sassuolo. Le altre società ancora attendono per annunciarlo, assieme alla SSC Napoli in Campania che, quest’oggi, ha ricevuto il ‘via libera’ dal governatore Vincenzo De Luca. Di seguito, l’annuncio ufficiale apparso sul sito del Bologna: “Il Bologna Fc 1909 comunica che a partire da martedì 5 maggio i giocatori della prima squadra avranno la facoltà di proseguire l’attività individuale di mantenimento anche sui campi del centro tecnico N. Galli. Sarà dunque consentito agli atleti esclusivamente l’accesso ai campi, nel rispetto delle norme di distanziamento, mentre spogliatoi, palestra, uffici e tutti gli altri ambienti resteranno chiusi. Non saranno presenti l’allenatore e i collaboratori tecnici”.