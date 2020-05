Roma, Florenzi: “Ritorno in giallorosso? Risponderei di no”

Mercato Roma: Florenzi sul ritorno in giallorosso

Mercato Roma Florenzi | Mentre il calcio giocato è fermo, le voci di mercato continuano, un po per tutte le squadre del nostro campionato. Anche la Roma pensa a programmare in vista della prossima stagione, e oltre a pensare a qualche investimento, ragiona sul come gestire qualche uscita. La rivoluzione potrebbe partire dai giocatori attualmente in prestito, come ad esempio Schick e Florenzi. Mentre l’attaccante ceco è ad un passo dall’essere riscattato dai tedeschi, lo scenario per il terzino è molto diverso. L’esperienza al Valencia è stata in chiaroscuro, e un ritorno in giallorosso appare davvero complicato.

Nonostante le belle parole rilasciate ultimamente, Florenzi ha voluto rispondere chiaramente alla fatidica domanda: “Ritorno alla Roma? Se me lo chiedessero direi di no”. Parole chiarissime, e che escludono totalmente un reintegro nelle gerarchie di Fonseca. La notizia è trapelata da una diretta Instagram in compagna del tennista Fognini.

Florenzi: ritorno in Italia possibile

Il futuro di Florenzi è molto incerto, e se da una parte sembra escluso il suo ritorno in giallorosso, dall’altra si parla parecchio di un suo nuovo arrivo in Italia. Su di lui c’è più di qualche pretendente pronta all’assalto, ecco quella più in vantaggio.