Governo, fase 2: tutto quel che c’è da sapere sui congiunti e sugli spostamenti

Governo, fase 2: aperta la FAQ sul sito ufficiale. Risposte su congiunti e spostamenti

Governo, fase 2 – Congiunti e spostamenti | L’Italia comincia ad entrare nella fase 2, per cominciare ad avviare una vera e propria ripresa per il nostro Paese. Quest’ultimo, sta vivendo negli ultimi mesi, una crisi mai vista prima, che ha costretto i cittadini italiani a rinchiudersi in casa, anche lontano dai propri cari.

All’interno di questa nuova fase però, affrontata dal Paese, le cose cominciano a cambiare. E appunto il Governo, attraverso il proprio sito ufficiale, ha aperto la propria FAQ: tutte le risposte alle domande frequenti dei cittadini, in merito agli spostamenti e non solo, sono apparsi sul sito del Governo. Noi vi lasciamo uno stralcio di quanto appreso per quel che riguarda gli stessi spostamenti e cosa si intende per “congiunti“.

Il Governo risponde alle domande: ecco come gli italiani potranno comportarsi durante la fase 2

“Posso far visita a qualcuno? Chi sono i congiunti? Posso fare una passeggiata?” Andiamo con ordine, così come fatto dal Governo sul proprio sito. Attraverso quest’ultimo, c’è ogni risposta alle domande che si stanno ponendo gli italiani in questi giorni, in merito alla fase 2 e alla ripartenza dell’Italia. Il Governo è chiaro nel rispondere: “Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti. Resta la raccomandazione di limitare al massimo gli incontri, per il forte rischio di contagio. Da rispettare: divieto di assembramento, distanziamento interpersonale e obbligo di mascherine”. Chi sono i congiunti? “I congiunti comprendono: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado e gli affini fino al quarto grado”.