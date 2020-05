Coronavirus USA, Trump contro la Cina

Coronavirus Cina Usa Trump accuse indagini | L’emergenza Coronavirus resta troppo alta in tutto il mondo, ma in particolare sono gli Stati Uniti a passarsela male. Oltre 3 milioni di contagi e quasi 250 mila morti, ma solo negli USA sono arrivati a oltre 1 milione di contagi e oltre 66 mila morti. Solo nella giornata di oggi è stato registrato, purtroppo, un record negativo. Sono stati 1.883 registrati nelle ultime 24 ore a causa della pandemia Covid-19. Solo in un giorno quasi 2 mila i decessi. Adesso Donald Trump non ci sta e punta il dito contro la Cina.

Coronavirus, Trump contro la Cina: “Stiamo indagando, alla fine capiremo dove è nato”

Il presidente degli Stati Uniti vuole vederci chiaro ed è in cerca di prove importanti. Trump, infatti, è in cerca di prove sull’origine del coronavirus nel laboratorio di Wuhan. Sono tutti a lavoro e in cerca di risposte, ad annunciarlo è stato lo stesso Trump. Vedremo da dove è nato ha ammesso il numero uno americano. A lavoro ci sono scienziati, intelligence e tutti gli organi principali per esaminare in ogni dettaglio la situazione e scoprire l’origine del virus. Al momento sembra esserci la conferma che il Covid 19 non sembra essere un prodotto umano o geneticamente modificato. Trump ha concluso l’intervista dicendo: “Ho una mia idea, ma non posso dirvelo ora, non mi è permesso farlo” .