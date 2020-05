Coronavirus Italia Reddito Emergenza | L’Italia è ancora costretta ad affrontare le difficoltà del Coronavirus. Non solo sanitarie, anche lavorative ed economiche. Ora è diventato legge il decreto annunciato ad aprile che, causa continui rinvii, è diventato “decreto maggio” e riguarda soprattutto novità economiche.

Coronavirus Italia, ecco come funziona il Reddito d’emergenza

“Il Rem è la misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19“, si legge nel decreto. La richiesta va presentata entro luglio prossimo. Ammonta a 400 euro mensili di base che salgono fino a 800 in proporzione al numero dei componenti della famiglia. I requisiti sono vari e ben precisi.

Residenza italiana

Reddito mensile inferiore al reddito di emergenza stesso

Patrimonio mobiliare sotto i 10mila euro

Valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sotto i 15mila euro.

Il Reddito d’emergenza potrà essere richiesto all’INPS e sarà erogato per tre mesi.

COVID-19 Italia, cambiano anche gli ammortizzatori sociali

Nel decreto è annunciato anche il cambiamento di alcuni ammortizzatori sociali, dalla cassa integrazione al reddito di cittadinanza.

La cassa integrazione ci sarà per un massimo di 18 settimane, fino al 31 ottobre, e saranno confermati inoltre gli assegni familiari. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata, che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, a maggio andrà un’indennità di 1000 euro. Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che hanno interrottoil rapporto di lavoro, andrà la stessa cifra. Indennità e bonus anche per gli addetti stagionali del turismo, delle terme, per quelli dello spettacolo, dello sport e delle vendite a domicilio, per gli intermittenti.