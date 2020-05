Corea del Nord: Kim Jong Un ritorna in pubblico, si era ipotizza la morte

Nord Corea: smentite tutte le voci di Kim Jong Un

Nord Core Kim Jong Un | Il mondo è soggiogato dalla pandemia, e in queste ultime settimane la preoccupazione è salita alle stelle, specie per quanto riguarda la nostra nazione. Ultimamente però vi abbiamo riportato un’altra notizia molto interessante ed importante di cronaca, riguardante la Corea del Nord. Si era ipotizzata la morte di Kim Jong Un, dittatore e politico coreano, il quale per diverso tempo non si era più fatto vedere in pubblico. Si pensava ad un intervento chirurgico finito in malo modo, ad una grave condizione di salute.

Inoltre i dubbi erano tanti anche dopo la sua assenza alla commemorazione del nonno Kim, fondatore della Repubblica popolare democratica di Corea, morto nel 1994. Voci però trasformate in fumo, anche perchè nella giornata di oggi pare che Kim Jong Un sia ritornato in scena. A riportarlo è Il Corriere della Sera.

Corea del Nord: smentita la notizia delle foto

Negli ultimi giorni si è parlato parecchio di Kim Jong Un, specialmente su una sua clamorosa morte. Inoltre sul nostro sito abbiamo raccolto una notizia riguardante una foto, il quale sembrava ritraesse proprio il suo cadavere. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione.