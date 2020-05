La nuova era della Roma è iniziata la scorsa estate quando è arrivato il tecnico Fonseca, prelevato dallo Shakhtar Donetsk. Il tecnico portoghese, ha parlato della sua esperienza in Italia, in un’intervista ad Espn Brasil.

Calcio mercato Roma, Fonseca parla di Zaniolo

I risultati ottenuti hanno permesso alla Roma di conquistare il quinto posto in classifica, nonostante i numerosi infortuni: “Sono stati un problema perchè non possiamo controllarli. La vera sfida è stata costruire una nuova squadra e rispetto al passato ho iniziato a studiare gli avversari. Il campionato è di alto livello e gli allenatori sono molto preparati tatticamente. Sono soddisfatto del mio lavoro e presto potremo essere una delle squadre più forti“.

L’idolo dei tifosi giallorossi è Zaniolo: “Quest’anno è migliorato. Ho detto che era un po’ selvaggio perchè seguiva il suo istinto. Ora ha capito come sfruttare gli spazi e nelle decisioni da prendere sul campo. E’ giovane, ma il suo grande talento gli permetterà di essere uno dei migliori centrocampisti in Europa“.

Ultime Roma, Fonseca blocca Smalling

A proposito del mercato, invece, ha rivelato che l’intenzione dei capitolini è quella di tenere Smalling: “E’ un grande professionista e una persona incredibile. Per questo motivo è uno dei leader dello spogliatoio. I tifosi lo adorano. Non era facile adattarsi al campionato italiano, ma lui ci è riuscito velocemente. Vuole rimanere e noi faremo di tutto per realizzare il suo desiderio“. Qualora però tale volontà non si realizzasse, la Roma ha già pronto il piano B.

Chiosa finale dedicata agli attaccanti Dzeko e Under: “Edin è una prima punta, ma ci sono molti modi per interpretare questa posizione. Under, invece, riesce a beffare gli avversari quando entra in mezzo al campo, ma è letale nell’uno contro uno in campo aperto”.