Calciomercato Milan, Onana lontano dal Barcellona: l’Ajax potrebbe cederlo in Italia

Calciomercato Milan, Onana non verrà prelevato al Barcellona: dirà addio all’Ajax

Calciomercato Milan – Onana | E’ stato uno dei volti più positivi dell’Ajax dei sogni, quella andata in scena nella UEFA Champions League, nel corso della stagione 2018/19. Parliamo dell’estremo difensore André Onana, portiere classe ’96 pronto a salutare la società dei lancieri, che lo ha consacrato nel panorama mondiale del calcio. Tant’è che l’estremo difensore originario del Camerun, è finito tra i 50 finalisti dell’ultima lista per i vincitori del Pallone d’Oro. Adesso, al margine della stagione appena conclusasi in Eredivisie, potrebbe dire addio al club. Dopo ben cinque anni e dopo aver difeso i pali del Barcellona nel corso di tutta la sua trafila delle giovanili, André Onana potrebbe approdare in Serie A.

News Milan, Onana per il dopo Donnarumma: i rossoneri fanno sul serio

Stando a quel che rivelano i colleghi iberici del Mundo Deportivo, il Barcellona non sarebbe intenzionato a prelevare nuovamente l’estremo difensore che è cresciuto proprio con i colori addosso del Barcellona. Dopo essere stato scoperto e poi consigliato ai blaugrana dalla stella del calcio africano, Samuel Eto’o, potrebbe essere arrivato il ‘no’ secco dei catalani. Nel corso dei giorni scorsi, era arrivato il suo annuncio, in cui dichiarava finita la sua esperienza olandese. Dunque ecco, se il Barcellona si tira indietro, il Milan andrà a puntare forte sul portiere. E i pali rossoneri potrebbero dunque essere difesi dallo stesso estremo difensore dell’Ajax. André Onana sarà pronto ad indossare i guanti da titolare che per diversi anni sono stati di Gigio Donnarumma.