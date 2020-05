Calciomercato Milan, Jovic più vicino: vuole solo i rossoneri, offerta pronta

Calciomercato Milan: Jovic, colpo possibile

Calcio Mercato Milan Jovic | Il mercato di Serie A non si ferma, anzi continua più che mai in questi giorni così intensi. Molte società stanno cercando di portare rinforzi in vista della prossima stagione, e tra queste c’è il Milan, intenzionato a rifarsi dopo un’annata altalenante. I reparti da rinforzare sono tanti, ma quello che preme di più è quello offensivo, specie vista l’incerta permanenza di Ibrahimovic. Sul taccuino ci sono tantissimi nomi, ma quello più suggestivo resta Jovic, attaccante del Real Madrid che non ha avuto praticamente alcun impatto in Liga.

Poche presenze, poca fiducia, e tantissima voglia di emergere: il serbo è pronto a cambiare casacca, e stando a quanto riportato da Sport Mediaset, vorrebbe soltanto un trasferimento al Milan. Una notizia importantissima, che avvicina tantissimo il giocatore al Diavolo.

News Milan: offerta per Jovic, sfida al Napoli?

Il Milan ci proverà concretamente per Jovic, e pare che l’offerta pronta ad essere messa sul piatto sia di 35 milioni di euro. Una cifra abbastanza alta, e che potrebbe far sicuramente vacillare il Real Madrid. Intanto perl i rossoneri dovranno far attenzione alle altre pretendenti, in particolare il Napoli, altra italiana parecchio interessata. Scatterà un vero e proprio duello?