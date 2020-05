Calciomercato Milan Castillejo | L’inizio al Milan non è stato dei migliori, poi con il passare dei mesi ha cambiato il suo apporto in rossonero. Man mano è diventato fondamentale, soprattutto dall’arrivo di Stefano Pioli che, avendo a disposizione Zlatan Ibrahimovic, ha avuto bisogno di calciatori rapidi e duttili, proprio come Samu Castillejo che non vede l’ora di tornare in campo e giura fedeltà ai rossoneri.

Calciomercato Milan, Castillejo: “Voglio restare qui a lungo”

Samu Castillejo si è raccontato ai microfoni di AS: ha parlato del presente al Milan, degli obiettivi futuri e del rapporto con i suoi compagni di squadra.

“Sto bene, sto facendo quello che è possibile per restare in forma. Ogni giorno ci videochiamiamo per fare esercizi e in questo momento molto più stanco quando faccio aerobica o lavoro di forza. Se il campionato riprenderà servirà un po’ di tempo prima di entrare in forma”.

Hai donato 3000 mascherine agli Ospedali spagnoli. “E’ un dettaglio per la mia gente e per la città di Malaga. Da subito ho pensato a come aiutare tutti e quando ho saputo che mancavano le mascherine non ho avuto dubbi“.

Sei migliorato con Pioli, lo immaginavi? “Da quando sono arrivato sono rimasto sempre molto umile. Il primo anno è stato duro perché giocando solo 15′ non è facile mettersi in mostra. Ora con Pioli sento molta fiducia e perciò le cose sono cambiate. Ora gioco di più e posso far vedere chi sono“.

Sei stato vicino all’addio al Milan? “Se ne è parlato molto. Ma io voglio restare qui per molto tempo ancora. Ora ho iniziato ad essere importante per il club anche in campo e spero di continuare così a lungo“.

Castillejo sul rapporto con Ibrahimovic e sull’apporto di Theo Hernandez

“Zlatan è stato grandioso, è molto umile (ride, ndr.). E’ un ragazzo che va d’accordo con tutti i suoi compagni e fuori dal campo è molto simpatico”.

Theo? “In Spagna aveva già mostrato il suo potenziale con l’Alaves, poi al Real Madrid le cose sono difficili ed è complicato imporsi. Ora sta facendo benissimo con noi perché il Milan gli dà ciò di cui ha bisogno: spazio e fiducia“.

Momento più bello? “Il mio debutto a San Siro, non lo dimenticherò mai. Quello stadio mostra la storia del calcio, sono fortunato a giocare lì. Vogliamo tornare in campo ma ci devono essere tutte le condizioni necessarie per ricominciare“.