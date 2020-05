Calciomercato Milan Camavinga Real Madrid | Eduardo Camavinga, centrocampista classe 2002 del Rennes, è finito nel mirino del Real Madrid. Il Milan è fortemente interessato al giovane francese ma l’inserimento dei Galacticos potrebbe cambiare tutti i piani della dirigenza rossonera.

Calciomercato Milan, su Camavinga c’è il Real Madrid

Non è semplice, per il Milan, prelevare Eduardo Camavinga dal Rennes. Per diversi motivi. Il primo potrebbe essere di natura prettamemnte calcistica: i francesi, dopo le decisioni governative, sono qualificati alla prossima Champions League e il calciatore, appena diciottenne, potrebbe decidere di trasferirsi solo in caso di garanzie di giocare nella maggior competizione europea. Il secondo motivo riguarda l’interessamento di altri club blasonati. A partire dal Real Madrid. Gli spagnoli sarebbero pronti a mettere sul piatto un’offerta irrinunciabile per il club francese che, dal suo canto, vorrebbe evitare di vendere i propri talenti proprio in vista della prossima Champions League.

Rennes, il Presidente blinda Camavinga

Intanto arrivano le parole di Nicolas Holveck, presidente del Rennes che a l’Equipe ha dichiarato l’intenzione di blindare i suoi talenti.

“La priorità sarà mantenere la squadra attuale, i nostri ragazzi hanno dimostrato tutto il proprio talento qualificandosi in Champions. Anche dal punto di vista economico trattenere i migliori giocatori è la soluzione che costa meno”.