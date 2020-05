Calciomercato Milan, è asta con la Roma per Todibo

Secondo quanto riferito da Mundo Deportivo, sta per scatenarsi un’asta tra il Milan e la Roma per Todibo, difensore centrale del Barcellona.

Calcio mercato Milan, assalto a Todibo

Jean-Clair Todibo, centrale del Barça attualmente in prestito allo Schalke 04, è ancora al centro di un intrigo di mercato. Nell’estate del 2018 si liberò dal Tolosa praticamente a 0, rifiutò la corte del Napoli e decise di accasarsi al Barcellona, dove però non ha mai trovato troppo spazio o fortuna. Così è arrivato il prestito in Germania: in Bundesliga stava cominciando a trovare una sua dimensione (5 presenze per lui), fino al momento in cui il campionato non si è fermato a causa del Covid-19.

