Ultime Lazio: Milinkovic Savic resta, si attende Luis Alberto

Calcio mercato Lazio Milinkovic Savic rinnovo Luis Alberto ultime | La Lazio programma la prossima stagione. In attesa di novità importanti per questa, dove il club di Lotito è in piena corsa nella lotta scudetto con la Juventus, a Tare è affidato il compito di costruire la Lazio del futuro. Il direttore sportivo biancoceleste ha chiuso l’accordo per il rinnovo di Milinkovic Savic. Il calciatore serbo era in scadenza nel 2023 e ha rinnovato fino al 2024 e per lui ci sarà anche un ritocco dell’ingaggio. In questa stagione si è confermato uno dei migliori centrocampista di Serie A e su di lui ci sono gli occhi di tanti club. Juventus, Manchester United, Chelsea, Tottenham, Real Madrid e PSG. Tutti in fila per il sergente della Lazio che però ha intenzione di tenere il classe 1995.

Come riportato da Sky Sport, infatti, la Lazio vuole ripartire la prossima stagione dalle proprie certezze. Tra questi ci sono Luis Alberto e Milinkovic Savic. Il primo è in attesa di firmare il rinnovo di contratto. Per quanto riguarda Savic, invece, c’è già stato il prolungato di un anno senza ufficializzazione dalla sua precedente scadenza (2023). Nei prossimi mesi sarà adeguato l’ingaggio di Milinkovic, che attualmente percepisce circa 3 milioni di euro. Pronto il maxi ingaggio. Intanto hanno già firmato il rinnovo Correa, Caicedo e Lucas Leiva.