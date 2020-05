Calciomercato Juventus, Willian: “Non so se lascerò la Premier League”

Calciomercato Juventus Willian | Il calciomercato continua ad essere l’unica attività possibile per le società in questo momento di stop geneale. I club inziano a valutare i nomi per il futuro per migliorare le rose e si studiano anche i calciatori che si libereranno a paramentro zero. Uno di questi è Willian, trequartista del Chelsea che a giugno sarà svincolato. La Juventus ha mostrato interesse per il 31enne ma non è l’unico club che ha mosso i primi passi per acquistarlo.

Calciomercato Juventus, Willian: “Non so se lascio la Premier League”

Intervenuto in diretta sul canale YouTube Desimpedidos, il trequartista brasiliano ha parlato del suo futuro.

“Amo i tifosi del Chelsea, mi hanno dato tanto in questi anni ma se dovessi lasciare il club sarei pronto anche ad andare in una squadra rivale. E’ ancora troppo presto per rispondere a domande sul futuro perché è tutto fermo. Non so se lascerò Londra anche perchè mi piace vivere qui, così come alla mia famiglia. Non so se lascerò il Chelsea o se lascerà l’Inghilterra, vedremo”.

News Juve, su Willian c’è l’interesse di mezza Europa

La Juventus non è l’unico club sulle tracce di Willian che, anzi, ha tanti estimatori in giro per l’Europa. In Italia piace anche a Inter e Roma che però potrebbero trovarsi spiazzate da eventuali proposte del PSG ma anche di Manchester United, Tottenham e Arsenal che hanno già tentato i primi contatti con il suo entourage.