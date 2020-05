Calciomercato Juventus, Werner obiettivo complicato: Barcellona e Liverpool in pole

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Calciomercato Juventus: Barcellona e Liverpool accelerano per Werner

Calcio Mercato Juventus Werner | La Juventus continua ad essere molto attiva sul mercato, e in queste ultime settimane la squadra bianconera sta cercando di sondare diversi profili per il ruolo di attaccante. Higuain potrebbe lasciare Torino da qui ai prossimi mesi, e pertanto si dovrà trovare un sostituto che sia all’altezza, magari più giovane e con ampi margini di migliorameto. Nel mirino ci sono tanti elementi interessanti, ma il nome più suggestivo resta quello di Timo Werner.

L’attaccante del Lipsia è una preda molto ambita a livello europeo, e portarlo in bianconero si prospetta una vera e propria impresa. Il tedesco infatti ha tantissime estimatrici, e nelle ultime ore pare ci sia stata l’accelerata di Barcellona e Liverpool, questo stando a quanto riportato da Todofichajes. Obiettivo che per ora si allontana, ma non viene mollato da Paratici.

Werner-Juventus: colpo ancora fattibile

Il futuro di Werner è parecchio incerto, e il suo annuncio fatto nelle ultime ore aveva dato una spinta importante verso la sua partenza dalla Germania. La Serie A è ancora un’opzione concreta, e di certo la Juventus non ha intenzione di lasciarsi sopraffare da altre big. La sensazione è che il tutto possa andare per le lunghe, la speranza è ancora forte.