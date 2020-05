Calciomercato Juventus, Rakitic può arrivare per 15 milioni

Calciomercato Juventus: Rakitic colpo possibile

Calcio Mercato Juventus Rakitic | La Juventus continua le proprio operazioni di mercato, e lo fa pensando in grande verso la prossima stagione. La squadra bianconera vorrebbe andare a rinforzarsi in vari reparti, specialmente in difesa e a centrocampo. Il ds Paratici si sta muovendo parecchio nel corso di queste ultime settimane, e la sensazione è che in estate potranno esserci parecchi affari da portare avanti. Nel mirino ci sono i soliti vecchi pallini, e tra questi anche Ivan Rakitic, centrocampista che con molte probabilità lascerà il Barcellona a fine campionato.

Il croato è una preda molto ambita, specie visto il suo prezzo in ribasso rispetto agli ultimi anni: i blaugrana sono disposti a cederlo per circa 15 milioni di euro, così come riportato da alcuni portali spagnoli e da cm.it. Un prezzo quasi effimero per un giocatore che ha ancora parecchio da dare e della sua enorme esperienza.

Notizie Juventus: duello con il Milan per Rakitic

Rakitic resta un obiettivo importante per la Juventus, che comincia ad annusare la trattativa, in attesa di poter sferrare il vero e proprio assalto. Per ora solo sondaggi, così come per il Milan, altra squadra interessata. Un duello tutto italiano di mercato non è da escludere, questo il quadro completo.