Calciomercato Juventus, Pjanic al Barcellona: ci siamo

I media stranieri parlano di un’operazione ormai prossima ad “incastrarsi”: Miralem Pjanic è destinato a lasciare la Juventus per vestire la maglia del Barça.

Calcio mercato Juve, addio a Pjanic

La notizia arriva da quotidiano spagnolo Marca: l’operazione tra i due club sta per concludersi ed il bosniaco l’anno prossima sarà di casa al Camp Nou. Attualmente ha un contratto rinnovato nel 2018 e valido fino al 2023. Il suo agente, Fali Ramadani, ha già sondato il terreno l’anno scorso, ma la società, alle prese con il cambio di allenatore, gli chiuse la porta in faccia. Poi i mesi sono passati, e per tutti è stato chiaro che Pjanic non è il regista che vuole Sarri. E allora prego, sotto con le offerte.

Secondo la stampa spagnola poi, è lo stesso giocatore a pensare che il suo tempo in Italia, dopo 9 anni tra Roma e Juventus, sia ormai finito.