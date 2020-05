Calciomercato Juventus, Marcelo accostato ai bianconeri: arrivano le parole del brasiliano

Calciomercato Juventus: Marcelo, arriva l’annuncio

Calcio Mercato Juventus Marcelo | Il mercato di Serie A accelera sempre di più, e le big del nostro campionato continuano a portare avanti diverse operazioni in vista dell’estate. La Juventus in particolare vorrebbe andare a puntellare diversi reparti, uno su tutti quello difensivo, magari sulle fasce. I continui acciacchi fisici di Alex Sandro, Danilo e De Sciglio hanno spesso costretto Sarri a qualche scelta impavida, e questa è stata una lacuna piuttosto rilevante. Ecco che da qui ai prossimi mesi ci sarà senza dubbio un assalto ad un terzino di ruolo. In questi ultimi giorni sono trapelate notizia su un possibile arrivo di Marcelo, specie vista la grande amicizia tra lui e Ronaldo sin dai tempi di Madrid. Il brasiliano è sempre stato un pallino bianconero, ma il giocatore nelle ultime ore ha voluto chiarire tutto, smentendo qualche voce. Queste le sue parole riportate da cm.it:

“Ho sentito dire da molti che avevo firmato con la Juventus e che io non potessi stare senza Ronaldo. Sono invenzioni, non voglio andarmene da Madrid, qui ho costruito tanto. Qui sto benissimo, poi non so se i bianconeri mi vogliono”

News Juventus: sarà caccia a Marcelo?

Marcelo ha parlato chiaro, ma le sue ultime parole hanno lasciato spazio a qualche interpretazione. Il brasiliano è ancora un obiettivo bianconero, e chissà che Paratici non possa davvero preparare un affondo decisivo.