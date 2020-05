Calciomercato Juventus Aouar PSG | E’ tempo di iniziare a valutare il futuro per i club italiani, e non solo, in questo momento di stallo totale. La Juventus è tra i club più attivi in fase di calciomercato e cerca rinforzi in ogni reparto. A centrocampo, oltre i nomi di Pogba e Ferran Torres, c’è anche quello di Houssem Aouar, giovane talento del Lione.

Calciomercato Juventus, Aouar nel mirino del PSG

In Francia si è fatto ben notare nel centrocampo del Lione di Rudi Garcia che gli ha affidato le chiavi del gioco. Ora piace a tanti club europei che dovranno sfidarsi in estate per accaparrarselo. La Juventus ha mostrato interesse sin da subito e anche nel match di Champions League di qualche mese fa ha ben figurato agli occhi dei bianconeri. Serviranno, però, 50 milioni per poter acquistare il classe ’98. Potrebbe, quindi, cambiare casacca, ma restare in Francia perché il PSG fa sul serio.

News Juve, il Paris Saint-Germain vuole Aouar