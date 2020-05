Ultime Juve, calciomercato: cambia il centrocampo

Calciomercato Juve Jorginho Sarri Arthur Tonali ultime | La Juventus ha voglia di cambiare, soprattutto a centrocampo. Il club bianconero studia la squadra da formare per la prossima stagione e da affidare nelle mani di Maurizio Sarri. L’allenatore chiede alla Juve di mettere su un centrocampo per il suo stile di gioco. In tanti pronti a dire addio e in molti potrebbero arrivare. Il sogno di mercato bianconero resta Paul Pogba, ma il calciatore che Sarri vuole a tutti i costi si chiama Jorginho. Chi ha la valigia già pronta è il bosniaco Miralem Pjanic, e anche Sami Khedira resta a rischio.

Calciomercato Juventus: Sarri vuole Jorginho a tutti i costi, Arthur e Tonali le alternative

Come riporta da Calciomercato.com, la Juventus vuole accontentare Maurizio Sarri. Il nome in cima alla lista è Jorginho, poi subito dopo Arthur e Tonali. L’allenatore della Juve vuole tornare a lavorare con Jorginho, centrocampista che ha avuto a Napoli e al Chelsea e che è diventato in questi anni anche il faro della Nazionale italiana. Il calciatore è in uscita dal club londinese, che ha già fatto sapere di poterlo cedere senza opporre resistenza per poter alleggerire il tetto ingaggi. Jorginho non rientra nei piani futuri di mister Lamaprd ed è pronto a tornare in Serie A. Il suo agente ha già annunciato più volte che tornare a lavorare con Sarri e alla Juventus è una possibilità concreta.