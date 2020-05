Calciomercato Inter, Morais: “Il futuro di Messi è a Milano”

José Morais, ex vice di José Mourinho, conosce molto bene l’ambiente al Barcellona (e ovviamente quello interista): secondo la sua tesi, l’argentino vestirà presto la maglia dell’Inter.

Calcio mercato Inter, Morais avvicina Messi

Classe 1987, un palmares tra i più grandi della storia del calcio. Quale sfida, oltre ad un Mondiale con la sua Argentina, per Leo Messi? Se l’è chiesto anche Mundo Deportivo, e la risposta arriva da uno che ha vissuto i trionfi nerazzurri attraverso il rapporto con Mourinho. “Penso che Messi alla fine sceglierà l’Inter“, afferma il tecnico, “e volete sapere perché? Grazie Javier Zanetti. Per i calciatori argentini è una sorta di calamita. Quando vanno a Milano è come sentirsi a casa per loro“.

IN AGGIORNAMENTO