Calciomercato Inter, Morais: “Il futuro di Messi è a Milano”

José Morais, ex vice di José Mourinho, conosce molto bene l’ambiente al Barcellona (e ovviamente quello interista): secondo la sua tesi, l’argentino vestirà presto la maglia dell’Inter.

Calcio mercato Inter, Morais avvicina Messi

Classe 1987, un palmares tra i più grandi della storia del calcio. Quale sfida, oltre ad un Mondiale con la sua Argentina, per Leo Messi? Se l’è chiesto anche Mundo Deportivo, e la risposta arriva da uno che ha vissuto i trionfi nerazzurri attraverso il rapporto con Mourinho. “Penso che Messi alla fine sceglierà l’Inter“, afferma il tecnico, “e volete sapere perché? Grazie Javier Zanetti. Per i calciatori argentini è una sorta di calamita. Quando vanno a Milano è come sentirsi a casa per loro“.

Frasi che accendono ovviamente le speranze dei tifosi nerazzurri di vedere la Pulce giocare per i propri colori. “La mia sensazione“, conclude Morais, “è che Appiano Gentile sia un posto speciale per gli argentini. Tutti quelli che ci sono passati si sono espressi al meglio ed hanno fatto la fortuna della società“.

Messi-Inter, quanto è sostenibile l’operazione?

Dal punto di vista del pagamento del suo cartellino, qualora l’attaccante si liberasse a 0 dal Barcellona, non ci sarebbero problemi. Ma il suo ingaggio, che si aggira intorno ai 30 milioni di euro annui, impone uno sforzo anche per un colosso come Suning, a fatica uscito dalle sabbie mobili del Fair Play finanziario.

In più c’è da combattare quella che sarebbe una più che giustificata resistenza al cambiamento: Messi ha vissuto tutta la sua vita calcistica a Barcellona e servirà innanzitutto una scelta di cuore. In questo senso, potrebbe quindi tornare utile fare il nome di Lautaro, e ammorbidire innanzitutto la società catalana…