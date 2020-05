Calciomercato Inter, Lautaro “si bagna” per il Barcellona

L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez è il protagonista questa mattina della prima pagina di Mundo Deportivo: secondo il quotidiano catalano, l’argentino non vede l’ora di vestire la maglia blaugrana e non ha alcuna intenzione di rinnovare coi nerazzurri.

Calcio mercato Inter, Lautaro vuole andare via

C’è ottimismo in casa blaugrana sulla probabili riuscita dell’affare Lautaro, anche senza pagare la clausola rescissoria. Il Barça non è determinato a pagare i 111 milioni che libererebbero il bomber tra il 1° ed il 15 di luglio, eppure è certo che il colpo sarà portato a termine. E questo non per la collaborazione dell’Inter, ma perché il ragazzo vuole giocare con Messi e compagni e sta spingendo per farlo. Nessuna guerra aperta, ma sotto traccia, ha già fatto capire quale sia la sua volontà.

