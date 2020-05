Calciomercato Inter, Lautaro “si bagna” per il Barcellona

L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez è il protagonista questa mattina della prima pagina di Mundo Deportivo: secondo il quotidiano catalano, l’argentino non vede l’ora di vestire la maglia blaugrana e non ha alcuna intenzione di rinnovare coi nerazzurri.

Calcio mercato Inter, Lautaro vuole andare via

C’è ottimismo in casa blaugrana sulla probabili riuscita dell’affare Lautaro, anche senza pagare la clausola rescissoria. Il Barça non è determinato a pagare i 111 milioni che libererebbero il bomber tra il 1° ed il 15 di luglio, eppure è certo che il colpo sarà portato a termine. E questo non per la collaborazione dell’Inter, ma perché il ragazzo vuole giocare con Messi e compagni e sta spingendo per farlo.

Nessuna guerra aperta, ma sotto traccia, ha già fatto capire quale sia la sua volontà. Non sta rispondendo alle avances dei dirigenti per il rinnovo del contratto con la Beneamata, nonostante l’offerta sia chiaramenete al rialzo. E se sei sicuro di restare in un posto, scrive Mundo Deportivo, “quanto più ti pagano tanto meglio“, usando addirittura il termine “bagnarsi” per descrivere la voglia di blaugrana dell’argentino.. Non c’è ancora un accordo formale, scrive la stampa spagnola, tra il calciatore ed il Barcellona, ma entrambi sono disposti a scrivere il futuro insieme: le relazioni tra la dirigenza catalana e l’entourage del calciatore proseguono spedite come non mai.

Addio Lautaro, la posizione dell’Inter

Beppe Marotta è già stato chiarissimo: “L’Inter non ha niente da invidiare a nessuno. Se un giocatore vuole partire, dovrà essere lui a chiederlo“. Tradotto, il Barcellona non dovrà pagarlo un centesimo meno di quello che vale. E se non dovesse essere il valore della clausola, è ammesso soltanto uno sconto davvero minimo.