Serie A: niente scudetto, retrocessioni sì

Serie A: niente scudetto assegnato, beffa Juve

Serie A, in caso di stop lo scudetto non si assegna. Chi l’avrebbe mai detto, a fermare il filotto della Juventus potrebbe essere il virus e non il campo.

Come riportato dal Corriere dello Sport, dalla Lega emerge una voce in caso di stop al campionato. Promozioni e retrocessioni sì, scudetto verso il no. La Federcalcio continua a lavorare con il fermo proposito di concludere la stagione mal speranze sembrano sempre minoti.

Se ne parlerà in maniera più approfondita in occasione del Consiglio federale dell’8 maggio, ma è tutto in divenire e lo stop della Ligue 1 incoraggi anche altri paesi a chiedere la chiusura definitiva della stagione.

Intanto si ragiona già su quello che succederà alla classifica. In ogni caso, servirà comunque stabilire i verdetti necessari per l’avvio della nuova stagione. Tanto per cominciare, se li aspetta l’Uefa, che pretende di sapere quali squadre (e anche il criterio di scelta) parteciperanno alle prossime Champions ed Europa League. Il nodo fondamentale, però, riguarda la zona salvezza.

L’idea di Gravina è di mantenere assolutamente il meccanismo, tutt’al più riducendo il numero delle squadre a 2. In ogni caso, però, non ci saranno tornei allargati a 22 squadre.

Serie A: perchè non si assegna lo scudetto

L’unico verdetto, o meglio titolo, che con ogni probabilità non verrebbe assegnato è lo scudetto. Non è fondamentale farlo e la Lega pensa di far restare un vuoto negli almanacchi. Da capire, però, se le scelte degli altri campionati possano influenzare anche la nostra perchè in Francia ed in Olanda il titolo è stato assegnato (tra le polemiche).