Serie A, allenamenti: Campania ed Emilia Romagna pronte a ricominciare il 4 maggio

Serie A, allenamenti individuali dal 4 maggio: il nuovo scenario per Emilia Romagna e Campania

Serie A – Allenamenti | E’ il momento più caotico per il nostro Paese, tant’è che lo sport più seguito in Italia, il calcio, è stato momentaneamente sospeso per ben due mesi. Uno scenario senza precedenti, il momento più complesso della nostra intera storia, come sottolineato dallo stesso premier Giuseppe Conte, nel corso della mattinata. Il calcio ha subito una brusca frenata e i club non vedono l’ora di poter tornare in campo. Stando a quanto si apprende dai colleghi di Sky Sport, ci sarebbero due regioni pronte a ripartire, “sfidando” così il Ministro allo Sport, Vincenzo Spadafora, che ha ampiamente ribadito di quanto bisognerà andarci con cautela, sulla ripresa.

Serie A, Emilia Romagna e Campania pronte al “via”: ecco le squadre che torneranno ad allenarsi dal 4 maggio

L’assemblea di Lega si è riunita dalle 12, nel corso di questa mattina, e al centro delle discussioni c’è sempre la ripresa degli allenamenti. Il dpcm non permette da lunedì gli allenamenti individuali ed è di questo che si discute. Probabilmente domenica andranno in scena nuovi colloqui per mettere a punto gli ultimi dettagli che al Governo attualmente non stanno bene, per la ripresa degli allenamenti. Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia Romagna, da lunedì permetterà gli allenamenti individuali per gli sport di squadra.

Dunque, SPAL, Bologna, Parma e Sassuolo potranno cominciare ad allenarsi. Seguiranno sicuramente aggiornamenti nel pomeriggio, ma qualcosa di importante accade anche in Campania, perché la situazione potrebbe toccare anche al Napoli, che tornerebbe ad allenarsi a Castel Volturno. Si attendono le 14 e 30 perché è il momento in cui parlerà il governatore della regione, Vincenzo De Luca. Si va verso la ripresa, anche in terra campana. Un provvedimento ad hoc, su richiesta della SSC Napoli.