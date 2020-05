Premier League: ripresa (a porte chiuse e campo neutro) ad una condizione

Come la Serie A, anche la Premier League si affida al Governo: è finita da pochi minuti l’assemblea tra i rappresentanti delle 20 squadre. Si è parlato anche delle modalità attraverso le quali riprendere a giocare.

La Premier ricomincia solo su autorizzazione del Governo

Ci sono molti parallelismi tra la situazione italiana e quella inglese: anche Oltremanica, a partire da oggi, è al lavoro una task force formata da medici e dirigenti per approntare la giusta strategia per il ritorno in campo. Che però, come comunicato dal profilo Twitter ufficiale della Premier, avverrà soltanto col supporto di Boris Johnson e del suo governo.

Ci sono anche delle date: i club vogliono essere tutti allineati e pronti a ripartire intorno al 18 maggio, per poi ricominciare a giocare in vista del 12 giugno, più o meno. Ci sarà un ulteriore aggiornamento sulla questione da qui ad una settimana, a venerdì prossimo, dopo che il Premier inglese farà un nuovo annuncio a proposito del lockdown. Va ricordato in merito, che in Inghilterra l’esplosione dei contagi è avvenuta circa due settimane dopo rispetto a quanto avvenuto in Italia.

Le misure anti-contagio per i calciatori

Su questo aspetto, è l’Italia a poter prendere spunto. Chiaramente la questione delle porte aperte è fuori discussione, a Londra come a Roma. Piuttosto in Gran Bretagna l’ipotesi che convince tutti i club è giocare in campo neutro. Non sarà ovviamente soltanto 1 l’impianto, ne saranno selezionati alcuni, a costo di dare un vantaggio alle squadre ospitanti ma in nome di una ripresa che a volte sembra impossibile. Tra gli impianti sicuramente selezionati, ci sarà l’Olympic Stadium di Londra, l’Emirates Stadium di Londra e l’Etihad Stadium di Manchester.