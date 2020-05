Notizie Lazio, il capo della comunicazione Diaconale ricoverato d’urgenza

Arturo Diaconale, capo dell’ufficio comunicazione della Lazio, è stato ricoverato d’urgenza pochi minuti fa a seguito di un’operazione.

Ultime Lazio, Diaconale operato d’urgenza e ricoverato

A riferirlo è il Corriere dello Sport: il dottor Diaconale, di 74 anni, è stato ricoverato dopo un’operazione urgente nel pomeriggio del primo maggio. Il capo della comunicazione biancoceleste era stato molto attivo, sia attraverso i canali ufficiali del club, che quelli propri, nel perorare la causa di chi vuole ricominciare il campionato di Serie A, a volte anche arrivando allo scontro aperto. Sempre secondo il Corriere dello Sport, si apprende che non vi è implicazione riguardante il coronavirus. Non sono note le sue condizioni al momento, si attende il bollettino medico.

Serie A, la ripresa è più vicina

Quello di Diaconale come quello di tanti altri è stato un lavoro fondamentale. Cercando anche l’appoggio degli enti locali, alcuni club di Serie A hanno avuto la possibilità di potersi allenare in gruppo già a partire dal 4 maggio, quando in teoria doveva avvenire a partire dal 18 maggio. In particolare, sia in Emilia che in Campania si sono registrati dei veri e propri moti di ribellione rispetto alla linea dettata dal presidente Conte e dal ministro Spadafora. Servirà attendere comunque un ulteriore pronuncia del governo, ma è certo che le pressioni stanno arrivando da più parti.