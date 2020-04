Notizie Lazio, Caicedo: “Inzaghi incredibile, giochiamo a memoria”

Ultime Lazio | Felipe Caicedo, attaccante della Lazio, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Lazio Style Channel:

Le parole di Caicedo

“Sto bene, siamo in famiglia. C’è tanta voglia, noi come calciatori vorremmo riprendere. È importante che il Governo ci dia una mano. Noi siamo anche uno svago per la gente. Mi sto allenando bene, c’è un parco vicino casa non è la stessa cosa ma almeno mi alleno. È difficile capire il motivo per il quale non possiamo allenarci a Formello.

Sono una persona umile. Per questo i compagni e i tifosi mi vogliono bene. Li ringrazio perchè tutti mi hanno sempre mostrato amore. Ogni giorno ci sentiamo per messaggio e la fiducia aumenta.

Inzaghi? Con lui ho un bellissimo rapporto, è stato il primo a darmi fiducia in campo. Inzaghi me l’ha sempre dimostrato e io spero di averlo ripagato, spero resti tanto.

Cagliari? l giorno di Cagliari è stato il più importante della mia carriera. Quel gol rimarrà per sempre nel mio cuore. È stato un trionfo e mi da stimolo per lavorare ancora di più.