Notizie Juve, caos Cristiano Ronaldo: ora ritorna?

Ultime notizie Juve Cristiano Ronaldo Serie A | Cristiano Ronaldo, campione della Juventus, è ancora in patria (in Portogallo). Negli ultimi giorni si è parlato molto del fatto che il calciatore portoghese non abbia voglia di tornare a Torino per completare la stagione di in Serie A. Troppo alta l’emergenza Coronavirus, intanto, dopo le accuse ora potrebbe arrivare la smentita direttamente con i fatti. Il calciatore è atteso per il weekend a Torino.

Ultime Juve: Cristiano Ronaldo ritorna, è atteso per il weekend a Torino

La Juve ha risolto la questione stipendi da tempo, ora però dovrà far tornare tutti i propri calciatori in Italia. Altissima l’emergenza Coronavirus in Italia, in particolare al Nord in Lombardia e Piemonte. Intanto, la Juve convoca tutti i calciatori nuovamente a Torino in caso si dovesse tornare a giocare. Dopo le polemiche e il falso allarme, ora Cristiano Ronaldo è realmente pronto per fare ritorno in Italia a Torino. Come rivela l’edizione odierna di Tuttosport, il campione è atteso nel weekend in Italia. Il portoghese è atteso a Torino addirittura oggi con il jet privato. Una volta rientrato, Ronaldo dovrà affrontare i 14 giorni di quarantena necessari per scacciare via ogni dubbio sul possibile contagio. Il calcio italiano spera di poter ripartire dal 18 maggio con gli allenamenti e a inizio giugno con la stagione di Serie A.