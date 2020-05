Notizie Fiorentina, Castrovilli: “Spero di diventare una bandiera”

Ultime Fiorentina | Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, ha parlato nel corso di un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport:

Mercato? «E’ bellissimo sentirsi apprezzati, mi stimola a dare sempre di più. Ho sentito grandissimo appoggio fin dal primo giorno, da parte del presidente e della società: hanno creduto in me e lo si è capito anche dal prolungamento di contratto (2024). Ringrazio tutti, da Commisso ma senza dimenticare i direttori, Barone e Pradè, fino all’ultimo che ci lavora. Ora tocca a me ripagare la loro fiducia. Spero di diventare una bandiera a Firenze».

Gol a San Siro?

«Quella rete è stata il coronamento di percorso fantastico. Ora la ricordo come l’emozione più grande della mia carriera, anche se per arrivarci so bene che non è stato facile. Io, ma soprattutto la mia famiglia, ho fatto tanti sacrifici. Ricordo sempre quello che mi diceva mio nonno».



Chiesa? «Federico è fortissimo. E’ titolare in A da diverso tempo, è in pianta stabile nel giro della Nazionale maggiore. Può diventare ancora più forte».



E Castrovilli?

«Sono un ragazzo al primo anno di Serie A che sta vivendo un sogno, ma posso migliorare».

Iachini?

«E’ straordinario, un lavoratore instancabile. Ci fa sudare, ha carisma: è un vero martello. Ci dà consigli preziosi e con lui stiamo crescendo».