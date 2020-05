Notizie Crotone: multa a Maxi Lopez dopo le parole su Lotito

Notizie Crotone, multa in arrivo per Maxi Lopez: multato dopo le parole su Lotito

Notizie Crotone – Multa Maxi Lopez | E’ al centro delle discussioni, in Italia, il tema legato alla ripresa del calcio. L’emergenza ha messo KO il nostro Paese che, dopo due mesi, tenta di ripartire per la fase due. All’interno del mondo del calcio, sono dunque arrivate le prime decisioni in merito alla sospensione delle manifestazioni calcistiche, con i campionati che chiudono i battenti.

E’ il caso di Olanda e Belgio che chiudono definitivamente l’annata, ma anche della Ligue 1. Nella giornata di ieri è stato infatti assegnato il titolo al Paris Saint-Germain, situazione molto discussa in Francia, ma adesso anche in Italia. Sì, perché i tifosi e gli addetti ai lavori si interrogano: e se succedesse anche per la Serie A?

Ha parlato di questo Maxi Lopez, centravanti del Crotone, usando parole molto dure nei riguardi della stessa Lega Calcio, ma in particolar modo del presidente della Lazio, Claudio Lotito. “In Italia succederebbe la guerra mondiale. Qui è differente da lì, Claudio Lotito ad esempio, è il presidente della Federcalcio”. Attacco duro dell’argentino, che non ha digerito neanche la stessa società del Crotone, che ha preso immediati provvedimenti sul proprio tesserato.

Notizie Crotone, il comunicato ufficiale su Maxi Lopez

Nella giornata di oggi, la società calabrese, ha emesso un comunicato ufficiale in merito alle parole di Maxi Lopez, sul presidente della Lazio, Claudio Lotito. Molto chiara, attraverso la nota, la posizione del Crotone: “L’FC Crotone prende le distanze dalle dichiarazioni del suo tesserato Maxi Lopez, rilasciate ieri sera ad una televisione argentina e riprese da diverse fonti anche nazionali. Il club evidenzia come il calciatore abbia parlato con leggerezza e, grazie alla cassa di risonanza dei social network, la dichiarazione si è diffusa in tempi brevissimi. La società, da sempre in ottimi rapporti con i vertici istituzionali e profondamente rispettosa del loro lavoro e delle loro decisioni, si dissocia e comunica che nelle prossime ore valuterà eventuali provvedimenti”. Dunque, arriverà una multa per l’ex attaccante di Milan e Sampdoria.