Notizie AS Roma, Kluivert: “Il cognome mi ha sempre motivato”

Ultime AS Roma | Justin Kluivert, attaccante della Roma, ha parlato nel corso di un’intervista concessa al sito ufficiale della società giallorossa:

Le parole di Kluivert

“Quando ci ho messo a capire che era una stella? Ci ho messo un po’ di tempo per capirlo, ovviamente. Da piccolo ancora non ne avevo coscienza, ma era comunque qualcosa di strano per me, perché per me era semplicemente mio papà. Non l’ho mai visto giocare quando era al top della carriera. C’erano molte persone che lo ammiravano per i traguardi che aveva raggiunto. Lo ammiravo e lo ammiro ancora, ma a quei tempi per me era qualcosa di diverso”.

Cognome importante?

“Cognome pesante? Si sono stato trattato in maniera diversa dagli altri. Forse quando giochi da piccolo, magari quando hai 10 anni, molte persone parlano troppo, pensano che tu venga scelto perché sei figlio di tuo padre e altre cose di questo tipo. Ma è una cosa che mi ha sempre motivato. Mi ha reso quello che sono oggi, mi ha reso un giocatore migliore.